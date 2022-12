Gezellige kerstmarkt en nieuwe kerstcorrida in Kinrooi

Het dorpsplein in Kinrooi was helemaal omgetoverd in een gezellige kerstsfeer met kerstbomen en kraampjes uitgebaat door Kinrooise verenigingen. De opbrengsten van zowel de kerstmarkt als de kerstrun zullen gedeeltelijk worden gesponsord aan het goede doel, nl. de Sint-Vincentiusvereniging Maaseik-Kinrooi. Na al die gezelligheid werd er ook nog gelopen door Kinrooi. Om 17uur stonden de allerkleinsten aan de start van het 500 meter lange parcours. Ze genoten van de leuke sfeer en gaven het beste van zichzelf. Even later was het de beurt aan de wat oudere kinderen tot 12 jaar. Zij liepen twee rondjes en dus 1 kilometer. Dankzij de vele aanmoedigingen van de supporters was het genieten voor de lopertjes. Om 18u30 volgde een 5km fun-run. Alle deelnemers van deze run konden voor een speciale prijs gaan, namelijk voor best verklede! Deze werd gewonnen door Ania Lucyk. Bij de heren was Wouter Simons van het Go Dare Animo Team de snelste voor Stijn Goijens en Satashi Tamaguchi. Bij de dames was het Jill Dreesen die met de bloemen naar huis mocht voor Debie Simons en Katrien Deckers. Om 19u30 stond tenslotte de 10 km op het programma. Op een razendsnel parcours werd Simon Ferson de overwinnaar voor Wouter Simons. Dimitri Droumpouras mocht als derde mee op het podium. Bij de dames was het Martine Peeters die de snelste was voor Saskia Dinjens en Lize Gerits.