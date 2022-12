Ann (55) met syndroom van Down kleurt 250 stiften leeg en brengt 650 euro samen

Een bijzonder bezoek aan De Warmste Week was er zeker van Ann Brepoels (55) uit Hasselt. Ann is geboren met het syndroom van Down en wilde absoluut ‘iets’ doen voor kansarme kinderen.

“Sinds de reclame op tv is verschenen, heeft ze elke dag een paar uren tekeningen ingekleurd. Die hebben we in een map gebundeld en dan aangeboden aan mensen om er één uit te kiezen en te kopen”, vertellen mama Gaby Moris en haar man én papa Edgard Brepoels, allebei 88, die kranig mee het terrein op stappen. Onafscheidelijk en even trots is tante Godelieve Moris, die met haar 93, rollator inclusief, niks wil missen.

“Fijn dat ze er allemaal bij zijn”, glundert Ann. “Ik heb 5 doosjes van 50 stiften leeg gekleurd. De tekeningen hebben uiteindelijk alles samen 650 euro opgebracht en die komen we nu brengen.”

© BB