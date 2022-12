Hasseltse pornoverslaafde probeert vrouw bewusteloos te slaan om haar te verkrachten

“We zijn enkele dagen voor Kerst, maar deze zaak katapulteert ons terug naar Halloween”, vertelde advocate Lore Gyselaers. Ze neemt het op voor het slachtoffer. De 60-jarige vrouw ging op 21 september vorig jaar langs bij de man zijn thuis langs de Genkersteenweg in Hasselt. Voor een intakegesprek. De vijftiger claimde hulp nodig te hebben na een operatie.

Afgezaagde buis

De intenties van de werkloze man die leefde van een invaliditeitsuitkering waren helemaal anders. Op het moment dat de Hasseltse aan tafel zich over papierwerk boog, greep de betichte naar een ijzeren staaf en sloeg de vrouw op het hoofd. “Ik wou haar met een slag bewusteloos slaan”, klonk het. Dat lukte niet. Nog twee keer sloeg de Hasselaar de huishoudhulp met een stang, afgezaagd van een fiets. Zijn studio hing onder het bloed. Een poging om de vrouw nog toe te takelen met een mes mislukte doordat de vrouw hem kon wegduwen.

Dubbele schedelbreuk

Nog was het horrorverhaal niet ten einde. De vrouw riep om hulp, enkele buren bonkten op de deur, maar hij kon ze wegsturen. Na zijn handen te wassen, zijn slip uit te doen waarin een gat was gemaakt zodat de vrouw zijn geslachtsdelen zou zijn als hij over haar ging zitten, nam de man de vlucht. Niet zonder eerst nog 60 euro uit de vrouw haar portefeuille te roven. De tas met spullen die hij had klaar gezet, bleef achter in zijn studio. Met alle moeite van de wereld wist de vrouw de politie te bellen terwijl ze amper nog wist waar ze was.

Een dubbele schedelbreuk, meerdere breuken in het gelaat, evenwichtsproblemen, misselijkheid en een gigantische psychologische impact hield de Hasseltse vrouw aan de aanslag op haar over. “Ze had een gapende hoofdwonde, zo diep dat haar schedel zichtbaar was. Meer dan zes maanden was ze werkonbekwaam. Op 1 april is ze zo moedig geweest om terug aan het werk te gaan, maar wel durft ze niet meer op huisbezoek te gaan”, sprak Gyselaers. De advocate vroeg om de aanstelling van een deskundige om de schade te begroten.

Seks met bewusteloze vrouwen

Bijna 24 uur later wist de politie de man te arresteren. Toch was enkele uren na de feiten nog een melding bij de politie bij hem binnengekomen. Een treinreiziger meldde dat een man naast het spoor in Kuringen zich stond te masturberen. Het beeld dat de procureur van de man schetste was weerzinwekkend. “De hele dag keek hij porno, uitgezonderd wanneer de batterij van zijn gsm leeg was. Op zijn gsm en tablet vonden we videobestanden van slapende, bewusteloze vrouwen waar mannen seks mee hadden. Ook was er het bezit van kinderpornografie, seks met dieren, wurgseks… Verder zagen we zoekopdrachten naar willekeurige slachtoffers om ze aan huis te laten komen. Zijn laptop stond gericht op zijn bed om de feiten op te nemen… Wij confronteerden hem met de aangetroffen ductape en touw.”

12 jaar cel

Voor het openbaar ministerie gaat het overduidelijk om poging moord. “Hij geeft toe om haar bewusteloos te slaan en om haar te verkrachten, maar het opzet tot doden is duidelijk aanwezig. Als je met een metalen staaf inslaat op het hoofd, aanvaard je het risico dat het levensbedreigend is. Ook is er het gedrag van hem na de feiten. Hij laat haar voor dood achter en sluit zelfs zijn studio. Niets deed hij om haar te helpen. Meerdere keren heeft de betichte geslagen op haar hoofd. Hij kon zich bedenken. Ook zijn er de verontrustende vaststellingen van de psychiater. Er is een verhoogd risico op recidive. Samen met zijn seksuele stoornissen, zijn agressie en impulscontroledoorbraken is dat een gevaarlijke cocktail. Ik vorder 12 jaar cel, 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank en een ontzetting uit de rechten voor 10 jaar.”