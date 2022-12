Al 143 jaren stadionverbod uitgesproken in de Jupiler Pro League sinds start van het seizoen

Lorin Parys, CEO van de Pro League is tevreden dat de nieuwe en snelle procedure resultaten boekt: “De Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen is, samen met de veel straffere sancties, de eerste maatregel die we genomen hebben. Het zijn niet langer de clubs, maar een onafhankelijk college dat snel straffen uitspreekt. Nu kent iemand op 20 werkdagen, beroepsprocedure inbegrepen, zijn definitieve straf.”

“Een vuurpijl gooien betekent minimum 2 jaar stadionverbod, dat kan oplopen tot 10 jaar. Bij recidive kunnen de straffen oplopen tot 25 jaar. En we werken ook met een onmiddellijke schorsing. Zo geven we meteen lik op stuk. De nieuwe regels, in combinatie met een goede samenwerking tussen de Pro League, de KBVB, onze clubs en de lokale ordediensten zorgen ervoor dat we niet alleen sneller en strenger ingrijpen, maar ook veel meer. Halverwege dit seizoen hebben we nu al meer dossiers dan in een volledig seizoen op basis van de oude regels het geval was. Bovendien merken we ook dat de nieuwe procedure door veel meer clubs wordt ingezet. We laten ons voetbal dus niet langer kapen, maar werken aan stadions waar we in de toekomst nog meer families met kinderen verwelkomen. Samen voor veilig voetbal is en blijft in eerste plaats een plan voor de fans. We doen het voor de fans.”