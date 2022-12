COLUMN. De kerstwensen van Sil Janssen: “Waarom geen dier adopteren voor kerst?”

Het afgelopen jaar zijn duizenden dieren gekomen en gegaan in ons Natuurhulpcentrum. Heel veel wilde dieren konden we weer vrijlaten. Heel veel exotische dieren, van leeuwen tot slangen, konden we een nieuwe goede thuis geven. En honderden tamme dieren, van hangbuikzwijntjes tot kanaries en ganzen, kregen nieuwe baasjes.

Maar er komen heel het jaar door dieren binnen die nood hebben aan een nieuwe warme plaats waar ze goed verzorgd worden. En ook tijdens de kerstperiode verblijven er noodgedwongen heel wat dieren in ons asiel. Uiteraard proberen we al die dieren wat aandacht en liefde te geven. Maar het zou voor de dieren heel erg fijn zijn mocht er een warme thuis voor hen gevonden worden. En er is veel keuze, van nog een reeks reptielen, ganzen en eenden tot schapen, kanaries en enkele parkietjes. Bij interesse: niet bellen, maar een mailtje sturen naar adoptiesnatuurhulpcentrum@gmail.com. En met wat geluk heeft u een of meerdere extra gasten voor de kerst. Maar zelfs als u dieren na de kerst wil adopteren, maakt u hen en mij erg blij. Voor alle dierenvrienden alvast een fijne kerst gewenst!