Gulle schenkers leggen pakje onder boom voor 368 kwetsbare kinderen in Pelt

Gulle Peltenaren kregen de kans om anoniem een geschenk ter waarde van 40 euro te financieren. De gewenste cadeaus werden opgelijst door de welzijnspartners van de gemeente. “We probeerden met deze actie alle kinderen in kansarme gezinnen te bereiken. En dat is ons aardig gelukt met een inzameling van bijna 20.000 euro. De actie bracht zelfs zoveel op dat de oorspronkelijke leeftijdslimiet werd verhoogd van 12 tot 18 jaar. Hierdoor konden we nu ook oudere broers en zussen verrassen met een cadeaubon”, luidt het. Daarnaast kon dankzij de wensboom nog 2.800 euro worden verdeeld over drie lokale organisaties die zich inzetten voor kansarme gezinnen, namelijk vzw ’t Kietelt, Pragt en vzw Sipie.

Digitaal

In tegenstelling tot de eerste actie in 2021 kon de wensenlijst nu ook digitaal worden geraadpleegd. “Door deze digitale lijst konden mensen écht kiezen aan de hand van een foto welk cadeautje ze schonken. Ze konden ook de leeftijd van de jongen of meisje achter de wens zien. Zo hebben schenkers het gevoel dat ze het ‘anonieme’ kind dat ze blij maken toch een beetje kennen. Het bedrag van 40 euro per pakje was een bewuste keuze. Met zo’n bedrag kan je een duurzaam, kwalitatief geschenk kopen. Natuurlijk kan niet iedereen dit bedrag opbrengen voor een goed doel. Daarom maakten we het ook mogelijk om een willekeurig bedrag te storten.”

De Peltse wensboomactie begon vorig jaar op initiatief van inwoner Bart Peeters. “Zelf heb ik in mijn jeugd armoede ervaren, er waren niet altijd cadeautjes. Ondertussen is het allemaal goed gekomen en hebben we niets te kort, maar ik voel me nog altijd betrokken bij kinderen die het moeilijk hebben. Vorig jaar verzamelden we 6000 euro, dit jaar bijna 20.000 euro dankzij de vrijgevigheid van vooral burgers. Dit jaar is de actie ook mee gecoördineerd door de gemeente Pelt en was er een enthousiaste groep vrijwilligers in samenwerking met Sint-Vincentius, het Valkenhof, Gezin Centraal, Pragt en het OCMW.”