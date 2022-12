ROYALS. Nederlandse kerstkaart krijgt schattige toets en met deze jassen word je Kate Middleton

In Monaco is het alle hens aan dek voor Kerstmis: de prins zit nog zonder pakjes. En misschien is de jas van Kate Middleton jouw gedroomde geschenk onder de boom. Alle weetjes en roddels uit koninklijke kringen op een rij.

Koning Charles kondigt zijn eerste verjaardagsparade in Londen aan. Die zal plaatsvinden zes weken na zijn kroning in mei. De parade heet traditioneel Trooping the Colour en bestaat onder meer uit een paardenparade, gevolgd door een luchtshow boven Buckingham Palace. Datum van het feest: 17 juni. Klein detail: de Britse koning verjaart dan helemaal niet. Hij werd geboren op 14 november… Omdat het weer in juni doorgaans beter is, wordt het feest altijd in de zomer georganiseerd. Dat was ook al zo toen koningin Elizabeth nog regeerde. Zij was jarig op 21 april, maar moest ook altijd enkele weken wachten op de festiviteiten. Aangenomen wordt dat de traditie begon tijdens het bewind van koning George II in 1748, die jarig was in oktober.

Vandaag is rood: dat moeten Kate en Pippa Middleton en de kleine prinses Charlotte hebben gedacht toen ze afgelopen zondag naar een kerstconcert gingen in de Britse hoofdstad. De drie hadden een lange rode jas aan. Een tip van onze inner fashionista: met een lange rode jas kun je tijdens de wintersolden niet missen. Het item komt werkelijk elk jaar terug tijdens de feestperiode. Een shopping met een paar suggesties voor op de wishlist:

Jas links - WE Fashion - 120 euro

Jas midden - s. Oliver - 159,99 euro

Jas rechts - Claudie Pierlot - 495 euro

Wist je dat prins Harry niet de enige ster is in een serie? Ook de Deense prins Nikolai (23), vaak gevraagd als model, verschijnt op de televisie. In het vijfdelige Min egen kurs, wat zoveel betekent als ‘mijn eigen koers’, kan de kijker hem volgen tijdens een zeiltocht en praat hij met veel liefde over zijn oma, koningin Margrethe. De zoon van prins Joachim en zijn voormalige echtgenote gravin Alexandra vertelt dat het vroeger gezellig was op zondag in haar gezelschap. Het programma werd opgenomen in mei, voordat de koningin Nikolais prinselijke titel afnam.

Nog geen kerstcadeautjes voor je dierbaren? Wel, dan begint de tijd nu echt wel te dringen. Wees gerust: je bent niet de enige die op het laatste nippertje shopt. Ook royals maken het mee. Prins Albert van Monaco, bijvoorbeeld. Dat heeft hij zelf toegegeven in een interview met People. “Ik heb mijn kerstboodschappen nog niet gedaan. Het is een druk jaar geweest en de afgelopen weken waren ook erg druk”, klonk het. Hij heeft wel iets in gedachten. “De kinderen krijgen verschillende games. Niets bijzonders. Hun interesse in games en personages verandert voortdurend”, zei hij. Prinses Charlene krijgt blijkbaar een geschenk van het praktische genre. “Het is iets wat ze wil”, verzekerde de prins. “Misschien koop ik haar nog iets anders en zijn er dit jaar twee pakjes.”

Prinses Albert en zijn gezin tijdens de traditionele kerstceremonie in Monaco. — © AP

Kerstmis betekent elk jaar weer dat leden van koninklijke families, overal in Europa, poseren voor een officiële kerstkaart. In Luxemburg stralen prins Guillaume, prinses Stéphanie en zoontje Charles naast hun kerstboom. Het wordt ongetwijfeld een heuglijk jaar voor de familie, want de prinses bevalt in april van haar tweede kindje.

Bij onze noorderburen staat een gezinslid extra op de kerstkaart. Mambo, de familiehond, poseert mee. Hij ligt in de armen van koningin Máxima, die letterlijk schittert in een asymmetrische feestjurk. De shoot, waarop prinsessen Alexia en Ariane ook een creatie met schuine halslijn dragen, dateert al van vorige zomer in Huis ten Bosch. Kroonprinses Amalia is te zien in een kerstgroene jurk met V-decolleté. “Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2023. Heel veel dank voor de hartverwarmende wensen die wij van u mochten ontvangen”, schrijft het vorstenpaar erbij.

In ons land hebben kroonprinses Elisabeth en haar broer prins Emmanuel zich van hun sportiefste en warmste kant getoond tijdens de Warmathon van De Warmste Week. Broer en zus liepen elk negen kilometer door Brussel. Het is de eerste keer dat Elisabeth ­– opgewarmd door haar opleiding aan de Koninklijke Militaire School van Brussel –meeloopt, Emmanuel sloot al een keertje aan in 2016: toen leidde koning Filip zelf de kleine vorstelijke colonne in de Warmathon.