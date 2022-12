Voorleesavonden in basisschool Wegwijs in Halen levert 1.000 euro op voor De Warmste Week

Halen

Ten voordele van De Warmste Week waren kinderen na de schooluren in basisschool Wegwijs in Halen te gast voor een voorleesavond. “De kinderen kunnen hier naar verhaaltjes komen luisteren”, zegt initiatiefnemer Kristel Jennart, die zelf leerkracht is in de school. “Niet alleen leerkrachten lezen voor. Ook een aantal ouders nemen die taak voor hun rekening. Bovendien zijn ouders en familieleden welkom in de eetzaal van de school waar ze iets kunnen consumeren. De inkomsten daarvan gaan ook naar De Warmste Week. Dat leverde alles samen de ronde som van 1000 euro op. lw