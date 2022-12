Politieagent gedood bij aanslag met autobom in Pakistaanse hoofdstad Islamabad

Bij een aanslag in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad is een politieagent gedood. Drie anderen raakten gewond. Dat heeft de Pakistaanse politie vrijdag meegedeeld. Ook de twee vermoedelijke daders kwamen om het leven. De aanslag werd reeds opgeëist door de Pakistaanse taliban TTP.

De autobom zou tot ontploffing zijn gebracht tijdens een wegcontrole. In de wagen zouden een man en een vrouw hebben gezeten. Aanslagen in de Pakistaanse hoofdstad gebeuren eerder zelden. Nadat vredesonderhandelingen tussen de taliban en de overheid op de klippen liepen, nemen de aanslagen van de Pakistaanse taliban echter opnieuw in frequentie toe.