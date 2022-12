DE GROTE TEST. Chocolatier deelt meermaals laagste score uit bij het testen van ijstaarten: “Mocht je me zeggen dat er Dreft in zit, ik zou het geloven”

Tijdens de eindejaarsfeesten zitten de tiramisu, crème brûlée en dame blanche samen te treuren in een hoekje. Want geen populairder dessert op het feesttafel dan de ijstaart. Chocolatier Julius Persoone stak zijn lepel in dertien stuks. Los door krakende chocolade en lekker ijs dat een kerstfeest geslaagd maakt, maar net zozeer door “gespoten fake vanillemousse” en “vervroren goedkope Cécémel”. “De race naar om ter goedkoopst stopt wel ergens.”