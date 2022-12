Actrice Alicia Silverstone (46) gaat uit de kleren voor dierenrechtenorganisatie

Een stel cowboylaarzen en een hoop cactussen. Meer heeft Alicia Silverstone, bij het grote publiek vooral bekend om haar rol in de film Clueless uit 1996, niet nodig om te schitteren in de nieuwste campagne van dierenrechtenorganisatie PETA. Silverstone, ondertussen 46, is een grote voorvechter van dierenrechten en draagt ook duurzaamheid en ecologie hoog in het vaandel.

“Ik zal nooit naakt gaan op televisie of in een film, echt nooit nooit nooit, maar voor PETA deed ik het wel”, zegt ze in een interview met het Amerikaanse People. “Het toont aan hoe belangrijk ik dit soort organisaties vind. De hoeveelheid water, eten, olie voor transport, de hoeveelheid energie die het kost om leer te maken is bizar. Het is gewoon niet duurzaam. De aarde kan zoiets niet aan.”