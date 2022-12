André Onana stopt na WK-rel als Kameroens international

De 26-jarige Onana, bij Inter Milaan een ploeggenoot van Romelu Lukaku, stond in de eerste groepswedstrijd van Kameroen op het WK, de 1-0 nederlaag tegen Zwitserland, nog gewoon tussen de palen. Voor het tweede duel tegen Servië (3-3) was er opeens geen spoor meer van Onana. Een dag later zou hij de Kameroense selectie in Qatar ook verlaten.

Onana eindigt zijn interlandcarrière zo met 35 caps.