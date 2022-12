“Ik ben drie keer naar de wc gegaan terwijl ik niet hoefde”: Nederlander doet bizar verhaal achter tenenkrullend moment op WK darts

De start van de tweevoudig kwartfinalist was uiterst solide. Hij gaf Menzies, de vriend van ‘dartskoningin’ Fallon Sherrock, geen enkele kans en gooide zich binnen no-time naar 1-0. In de tweede set begon Van der Voort aanvankelijk iets minder, maar met een knappe 121-finish brak hij de Schot toch. Deze kreeg in de daaropvolgende leg nog wel drie darts om terug te slaan, maar dat liet hij na. In de derde set leek het mis te gaan voor Van der Voort, maar doordat Menzies een paar enorme kansen liet liggen, ging de Nederlander verder zonder setverlies. In de derde ronde wacht een confrontatie met Luke Humphries, de nummer 5 van de wereld.

Toen Van der Voort de partij beslechtte met een dubbel 20 stak hij zijn armen de lucht in. Menzies vond het best amusant en schudde zijn tegenstrever de hand, maar de Schot wilde meer. Hij maande Van der Voort aan om hem te knuffelen, waarna een bizar momentje volgde.

Van der Voort - die zijn tegenstander vooral af al eens een “mafklapper” had genoemd - kon niet anders dan het er na afloop over hebben.

“Een aparte vertoning, die kerel”,aldus de Nederlander. “Het is echt een aardige gast en hij kan er ook niet veel aan doen, maar hij beseft niet hoe irritant hij kan zijn. Ik moest me echt een paar keer inhouden. Hij praat tegen je voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, tijdens de pauzes... Bij het ingooien zei ik al tegen hem: Nu stoppen, want je irriteert me helemaal scheel. Maar hij bleef maar door ouwehoeren. Ik ben drie keer naar de wc gegaan terwijl ik niet hoefde. Die knuffel? Ik gaf hem een hand, maar hij wilde per se een knuffel. Dat vind ik super ongemakkelijk. Niemand komt in die zone bij mij. Als je wint laat je iets meer toe, maar op een gegeven moment zei ik wel: Nu stoppen. Anders moet je hem daar op het podium een klap geven en dat wil je ook niet.”

Overigens nog een opvallend moment: Menzies begon tijdens de wedstrijd mee te zingen met een aanmoedigingslied voor Van der Voort.