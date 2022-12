Vlaming houdt steeds meer van fietsen, atletiek heeft het moeilijk

Vooraf dit.. Onderstaande vaststellingen volgen uit de cijfers van Sport Vlaanderen. Algemeen blijkt uit surveyonderzoek van de KU Leuven (*) en uit wetenschappelijke onderzoek naar sportdeelname tijdens de vrije tijd over meerdere decennia dat zowat een derde van de sportactieve Vlamingen lid is van een club; twee derde werkt zich dus in het zweet zonder lidkaart of licentie. Anno 2019 komt 78,8 procent van de 12- tot en met 75-jarigen in Vlaanderen actief met sport in contact gedurende zijn of haar vrije tijd.

1. Atletiek heeft het moeilijk

Terwijl stadslopen zoals de 10 Miles steeds meer deelnemers lokken, zag de Vlaamse Atletiekliga (VAL) tussen 2014 en 2021 zijn ledenaantal afnemen van 31.169 naar 29.643.

Toelichting Jeroen Scheerder: “Het is duidelijk dat de VAL de grote meerderheid van de light runners niet bereikt. Dat de 10 Miles meer mensen aan de start krijgt dan er leden zijn van de federatie zegt veel. Steeds meer mensen doen aan loopsport, maar zij sluiten daarom niet noodzakelijk aan bij een club. Anno 2022 joggen veel mensen niet om een tijd of een afstand te halen, maar uit sociale of gezondheidsoverwegingen. Dat zijn wellicht troeven waar nog sterker op ingespeeld kan worden.”

”In 1979 jogden 3,7 procent van de sportende Vlaamse volwassen. Zeven andere sporten waren destijds populairder. Nadien boomde de loopsport, met in 1999 al 14,6 procent en een derde plek. De piek ligt voorlopig in 2019 toen het vrijetijdslopen een percentage van 41,3 procent haalde, waarmee die sport vlak voor de Corona-uitbraak met kop en schouders de meest populaire was. Een deel van die groei valt te verklaren omdat vrouwen zo massaal zijn beginnen joggen. Ondertussen zijn fietsen en fitness het lopen wel voorbijgestoken, met wandelen als nummer vier. Alleen dit kwartet van sporten heeft een aandeel van (een kleine) twintig procent of meer. Alle andere sporten scoren tijdens en na Corona lager dan tien procent.”

2. Volleybal, basketbal en zwemmen blijven stabiel

Volleybal en basketbal behouden tussen 2014 en 2021 in grote lijnen hun ledenaantal. Het ledenaantal van zwemclubs groeit lichtjes.

Toelichting Jeroen Scheerder: “De cijfers voor volleybal en basketbal geven een duidelijk beeld over het aantal beoefenaars, omdat de meeste mensen dat doen als lid van een club. Bij zwemmen is dat minder helder. Hoe dan ook heeft het zwemmen op basis van onderzoeksmateriaal over langere tijd fors aan aanhang verloren. In 1979 deed 38,1 procent van de sportactieve volwassenen in Vlaanderen aan zwemmen. Nadien nam dat cijfer een forse duik. In 2019 was dat al weggezakt naar 12,2 procent. In vergelijking met de jaren zeventig en tachtig – toen het zwemmen de populairste sporttak was - is die sport dus tot een derde teruggebracht. In de jaren zeventig werden in Vlaanderen veel zwembaden gebouwd. Mensen konden dichtbij en op een laagdrempelige manier gaan zwemmen. Ondertussen zijn er heel wat andere sporten bijgekomen en is het zwemmen tijdens de lessen LO voor heel wat scholen een flinke (financiële) uitdaging geworden. Zwembaden kampen ook met een gebrek aan redders. Een bijkomende handicap is dat je in België vrijwel nergens in open water terecht kan. Er is dus in vergelijking met vroeger minder gelegenheid om te zwemmen of om kennis te maken met die sport.”

3. Qua ledenaantal blijft voetbal primus

Ondanks een lichte terugval de jongste jaren telt geen enkele federatie meer leden dan Voetbal Vlaanderen en zijn 274.896 leden. In 2014 lag dat cijfer op 236.947.

Toelichting Jeroen Scheerder: “Met die 275.000 leden is voetbal qua ledenaantal dus het populairst, gevolgd door tennis en gymnastiek. Alhoewel het aantal voetballende meisjes en vrouwen toeneemt, en er allerlei vrouwvriendelijke acties ondernomen worden, kan voetbal op dat vlak alleszins nog groeien. Meer dan 90 procent van onze voetballers zijn immers nog steeds mannen. Behalve mannelijk blijft het voetbal ook nog een heel jeugdige sport.”

4. Gymnastiek op de derde plaats

De Gymfed staat qua ledenaantallen met 113.816 in 2021 op de derde plaats, en telt een duidelijk overwicht van meisjes en vrouwen (75 procent van de leden). Vergeleken met 2014 is er een groei, maar sinds 2019 (corona?) heeft gymnastiek wel leden verloren.

Toelichting Jeroen Scheerder: “Ondanks het succes van Nina Derwael is het aantal gymsporters gedaald. Het is dan ook geen wetenschappelijke wet dat topsportsucces tot meer leden leidt. En als er al sprake is van zo’n impact, is de vraag hoe duurzaam die zou zijn. Het is ook niet omdat Kim Gevaert of Bashir Abdi medailles winnen dat Vlaanderen massaal aan het joggen is geslagen. Naar een bepaalde sport kijken is niet gelijk aan die bepaalde sport ook per se gaan beoefenen. Andersom gaat het wel op: wie een bepaalde sport beoefent kijkt ook graag naar zijn of haar helden. We kijken terecht graag naar onze sporthelden, maar ze zetten dus niet noodzakelijk aan om zelf sportactiever te worden. Dat neemt dus niet weg dat gymsport een erg populaire sport blijft, waarmee in het bijzonder meisjes en vrouwen bereikt worden.”

5. Golf groeit in populariteit

Sinds 2014 mocht Golf Vlaanderen zo’n 8.000 nieuwe leden inschrijven, van 35.332 naar 43.511.

Toelichting Jeroen Scheerder: “De Vlaamse golffederatie heeft heel hard ingezet op promotie, met allerlei laagdrempelige initiatieven, en blijkbaar werkt dat. Ook het olympisch ticket bracht die sport meer in de kijker. Bovendien blijkt er in het toch wel dichtbevolkte Vlaanderen ruimte te zijn om de golfsport te kunnen beoefenen.”

6. Wielrennen belaagt het voetbal

Dat steeds meer Vlamingen naar de fiets grijpen, blijkt uit alle cijfers.

Toelichting Jeroen Scheerder: “Vlaanderen is en blijft een wielergekke regio. Als de twee grootste federaties (Cycling Vlaanderen en de Vlaamse Wielrijdersbond, nvdr) mekaar zouden vinden, dan zou wielrennen qua ledenaantallen zelfs in de buurt van voetbal komen. De Vlaamse Wielrijdersbond is niet gesubsidieerd, en heeft dus zelfs de steun van de overheid niet nodig om 171.000 leden te vinden, waarmee ze dus op de derde plaats zouden komen. Maar als we ook naar de ‘ongebonden’ fietser kijken, staat het recreatief fietsen sinds 2014 op nummer 1, toen met 25,9 procent van de actieve sporters. Het recreatieve fietsen neemt ook steeds meer afstand. Tijdens de coronacrisis was dat een van de weinige bewegingsvormen die toegelaten waren. In 2022, na corona, haalde deze sport een percentage van 26,8. Meer dan een kwart van de sportende volwassenen in Vlaanderen kiest voor de fiets. Als we ook het wielertoerisme en het sportief fietsen mee in rekening brengen, steekt fietssport met kop en schouders boven de rest uit. Wel blijft het segment van meisjes en vrouwen laag.”

7. Fitness rukt op

Fitness staat los van het gesubsidieerde circuit, maar lokt steeds meer mensen.

Toelichting Jeroen Scheerder: “Volgens de meest recente meting doet 21,1 procent van de sportieve volwassenen in Vlaanderen aan fitness, waarmee het na het recreatieve fietsen de tweede meest beoefende sporttak is. En hierbij gaat het dus over mensen die naar een club trekken. Dus wie thuis aan lichaamsoefeningen doet, wordt hier niet bij gerekend. In tegenstelling tot de meeste andere sporten spreekt fitness zeer diverse lagen van de bevolking aan. Fitness is niet in handen van een federatie, maar van commerciële spelers. Sinds 2009 is het aantal mensen dat in commercieel verband aan sport doet – en dat gaat dan vooral over fitnesscentra – verdrievoudigd, van 7,3 procent naar 21,3 procent. Dat zou sportfederaties en hun subsidiërende overheid aan het denken mogen zetten.”

8. Tennis groeit ook dankzij padel

De voorbije herfst verwelkomde Tennis Vlaanderen zijn 200.000ste lid, een record voor die federatie. Vergeleken met 2014 zijn er zo’n 50.000 leden bijgekomen.

Toelichting Jeroen Scheerder: “Het is ongelofelijk dat een reeds grote federatie als Tennis Vlaanderen de jongste jaren nog zo’n grote progressie heeft kunnen maken. Meer dan 50.000 nieuwe leden. Tennis Vlaanderen mag erkend worden om zijn toegankelijke aanbod. Nochtans was tennis lange tijd vooral een hoge status-sport, maar zeker in de light variant, dus zonder vast lidmaatschap, is deze sport duidelijk gedemocratiseerd gedurende de voorbije decennia. Natuurlijk heeft die toename vooral te maken met de explosieve en nog nooit eerder vertoonde groei van padel, dat qua beoefenaars het tennis al bijna ingehaald heeft.”

LEDENAAANTALLEN VAN DE GROOTSTE FEDERATIES

Gymnastiek

2014: 100.265 - 2021: 113.816

Cycling Vlaanderen

2014 43.800 – 2021 56.109

Vlaamse Wielrijdersbond

2014 124.788 – 2021 171.637

Zwemmen

2014 42.577 – 2021 44.578

Golf

2014 35.332 – 2021 43.511

Paardensport

2014 35.455 – 2021 42.529

Vlaamse Atletiekliga

2014 31.196 – 2021 29,643

Basketbal

2014 35.372 – 2021 35.600

Volleybal

2014 37.144 – 2021 38.493

Voetbal

2014 236.947 2021 274.896

Tennis

2014 146.312 – 2022 197.876

(*) Het onderzoeksmateriaal is afkomstig van respectievelijk de BMS Studies van de KU Leuven (https://tinyurl.com/BMS-Studies) en van de Participatiesurvey van het Onderzoeksplatform Sport (https://www.sport.vlaanderen/onderzoeksplatform-sport/).