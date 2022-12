McCollum leidt New Orleans Pelicans met 40 punten voorbij San Antonio Spurs

New Orleans heeft donderdag haar negatieve reeks in de NBA kunnen doorbreken. Na vier nederlagen op rij wonnen de Pelicans met 126-117 van San Antonio. C.J. McCollum was de uitblinker met 40 punten, 9 assists en 8 rebounds.

Jonas Valanciunas kwam tot 16 punten en 10 rebounds. New Orleans miste Zion Williamson en Brandon Ingram. Jeremy Sochan was topscorer bij de Spurs met 23 punten. De Pelicans staan derde in de westelijke divisie. San Antonio is voorlaatste.

Washington van zijn kant ging opnieuw onderuit. De Wizards verloren met 120-112 van Utah Jazz en noteerden al hun 21e nederlaag van dit seizoen. Elf van de afgelopen twaalf wedstrijden gingen verloren. Malik Beasly maakte 25 punten voor Utah. Nog drie andere Utah-spelers kwamen tot minstens 18 punten. Bradley Beal was ondanks het verlies van zijn team nog aardig op dreef voor de Wizards met 30 punten. Utah is zevende in het westen, Washington twaalfde in het oosten.

De uitslagen van donderdag in de NBA:

Utah - Washington 120 - 112

New Orleans - San Antonio 126 - 117

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 71,0 31 22 9

2. Boston 68,8 32 22 10

3. Cleveland 66,7 33 22 11

4. Brooklyn 62,5 32 20 12

5. Philadelphia 60,0 30 18 12

6. New York 56,3 32 18 14

7. Miami 50,0 32 16 16

8. Indiana 50,0 32 16 16

9. Atlanta 50,0 32 16 16

10. Toronto 43,8 32 14 18

11. Chicago 41,9 31 13 18

12. Washington 36,4 33 12 21

13. Orlando 36,4 33 12 21

14. Charlotte 25,0 32 8 24

15. Detroit 23,5 34 8 26

WESTERN CONFERENCE

1. Denver 63,3 30 19 11

2. Memphis 63,3 30 19 11

3. New Orleans 61,3 31 19 12

4. Phoenix 59,4 32 19 13

5. LA Clippers 57,6 33 19 14

6. Sacramento 56,7 30 17 13

7. Utah 54,3 35 19 16

8. Portland 53,1 32 17 15

9. Minnesota 50,0 32 16 16

10. Dallas 50,0 32 16 16

11. Golden State 45,5 33 15 18

12. Oklahoma City 43,8 32 14 18

13. LA Lakers 41,9 31 13 18

14. San Antonio 32,3 31 10 21

15. Houston 29,0 31 9 22

Programma van vrijdag:

Orlando - San Antonio

Philadelphia - LA Clippers

Atlanta - Detroit

Boston - Minnesota

Brooklyn - Milwaukee

Cleveland - Toronto

New York - Chicago

Houston - Dallas

Miami - Indiana

Oklahoma City - New Orleans

Denver - Portland

Phoenix - Memphis

Sacramento - Washington

LA Lakers - Charlotte