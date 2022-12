Belgisch boordpersoneel Ryanair gaat vijf dagen staken in kerstverlof

De onderhandelingen tussen Ryanair en zijn Belgische cabinepersoneel over betere arbeidsomstandigheden zijn opnieuw vastgelopen. Het vliegend Ryanair-personeel plant daarom al de vierde staking dit jaar in ons land.

Het in België gestationeerde cabinepersoneel van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair wil opnieuw vijf dagen staken, nadat onderhandelingen met de directie over betere arbeidsomstandigheden zijn afgesprongen. Ze leggen het werk neer van vrijdag 30 december tot en met zondag 1 januari, en in het eerste weekend van het nieuwe jaar (7 en 8 januari).

Vierde staking

Het is de vierde staking van Belgisch Ryanair-personeel dit jaar. Volgens de christelijke vakbond ACV Puls blijft Ryanair de arbeidswetgeving negeren, en treedt de overheid daar niet tegen op. De inspectie stelt wel inbreuken vast, maar ze blijven liggen bij het gerecht, klinkt het. Zo worden Belgische werknemers, die op de basis in Zaventem aan de slag waren, steeds meer tijdelijk verplaatst naar andere Europese basissen, van waaruit ze soms vijf dagen lang moeten vliegen, legt vakbondsafgevaardigde Hans Elsen uit. Het ACV spreekt over “illegale detachering”.

In een open brief aan de regering, Ryanair en de reizigers had ACV Puls een maand geleden al aangekondigd dat er acties zouden volgen als er tegen het einde van het jaar niets zou worden ondernomen. En nu blijkt uit een bevraging door de vakbond, dat een ruime meerderheid vindt dat er “niets is veranderd”, klinkt het in een persbericht. “Integendeel de situatie is verslechterd.”

Sluiting Zaventem

Ook de situatie in Zaventem baart de Ryanair-werknemers zorgen. Topman Michael O’Leary besloot de basis, waar twee vliegtuigen gestationeerd zijn, deze winter te sluiten, omdat Brussels Airport volgend jaar de haventarieven optrekt. Alleen als de nationale luchthaven de tarievenverhoging intrekt, zou de basis weer open gaan. Maar dat lijkt zo goed als uitgesloten, waardoor het nog aanwezige personeel ‘in totale onzekerheid’ verkeert, zegt het ACV Puls. Het bedrijf zou initieel de werknemers hebben beloofd dat ze in Charleroi konden werken, maar zet hen nu ook in op andere Europese basissen.

De staking dreigt roet in het eten te gooien voor duizenden reizigers tijdens het drukke kerstverlof. Ryanair heeft in het verleden wel de impact van stakingen kunnen beperken door het vluchtschema aan te passen en de Belgische basissen, in Charleroi en Zaventem, vanuit andere landen te bedienen.

Rechtszaak

Ook met de Belgische Ryanair-piloten wordt nog druk onderhandeld. Zij moesten een vijfde van hun loon inleveren tijdens de coronapandemie, met de belofte dat het herstelt zou worden als Ryanair weer op volle capaciteit vliegt. Het herstel volgde sneller dan verwacht, en Ryanair vliegt nu meer dan in 2019, maar ondertussen is er in België nog steeds geen herstelakkoord. Eerder dit jaar stapten bijna vijftig piloten naar de rechtbank, om de wat zij een illegale loonsverlaging tijdens corona noemen, aan te vechten.

Die zaken zouden de onderhandelingen nu bemoeilijken, zegt een bron, omdat Ryanair wil dat de piloten de rechtszaak eerst laten vallen. Nadat Ryanair onlangs in Ierland een herstelakkoord met zijn piloten heeft kunnen sluiten, is ons land het enige waar dat nog niet het geval is.