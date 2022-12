Nederlaag voor Belgian Lions Obasohan en Bako in Euroleague

De vijftiende speeldag in de Euroleague bracht voor Belgian Lions Retin Obasohan en Ismael Bako een nederlaag in de Euroleague.

Retin Obasohan (10 punten, 3 assists) verloor het het Franse ASVEL Villeurbanne met 92-73 van het Spaanse Real Madrid. Ismael Bako (8 punten, 6 rebounds) was de beste speler bij Virtus Bologna en verloor met de Italiaanse club met 90-79 van het Spaanse Baskonia. Met 6 op 15 prijken beide ploegen op een gedeelde dertiende plaats. Op 30 december is de 16de speeldag. ASVEL Villeurbanne ontvangt Alba Berlijn en Virtus Bologna Fenerbahce Istanbul. 18 ploegen nemen aan de Euroleague, zeg maar de NBA van Europa, deel en de top-8 is na 34 speeldagen geplaatst voor de kwartfinales. (cpm)