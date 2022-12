Nieuwe garantieregeling moet levende dieren beter beschermen

Er komt een nieuwe garantieregeling voor levende dieren. Die moet consumenten meer duidelijkheid verschaffen over wat ze mogen verwachten wanneer ze een dier kopen, terwijl ook de dieren zelf beter beschermd worden. Dat melden staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open Vld) en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS).

De wettelijke garantieregels voor consumptiegoederen waren niet aangepast aan de verkoop van dieren. Daarom was er nood aan een specifieke regeling. “Neem nu een puppy die door een fokker wordt verkocht. Tot voor kort werd zo’n dier verkocht zonder dat het ras, de leeftijd of zelfs de oorsprong ervan kon worden gegarandeerd”, zegt Dermagne. “Een dier is geen gewoon consumptiegoed.”

Nu worden de garantieregels aangescherpt. “Als consument weet je nu precies wat je mag verwachten wanneer je een dier aankoopt”, legt Bertrand uit. “Moet het dier nog gevaccineerd worden? Welke voeding of zorg heeft het nodig?”

Consumenten zullen al die informatie moeten meekrijgen bij de aankoop van een dier. De verkoper zal verantwoordelijk zijn voor eventuele ziekten of aangeboren afwijkingen die het dier kan hebben. In geval van ziekte, blijft de verkoper dan ook verantwoordelijk voor de genezing of de vervanging van het dier.

Op die manier worden verkopers gestimuleerd om de dieren die ze te koop aanbieden te verzorgen, terwijl consumenten ertoe aangezet worden hun dieren goed in de gaten te houden en onmiddellijk in te grijpen door wanneer nodig een dierenarts te contacteren, luidt het. “We houden met deze regeling rekening met alle belangen. Die van de gezondheid van het dier, van de consument en van de verkoper”, aldus Bertrand en Dermagne.

Eens bekrachtigd door het parlement, zou hun wetsvoorstel in de loop van 2023 in werking moeten treden.