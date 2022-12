Engelse pers en coach Guardiola zien transformatie van sensationele De Bruyne na mislukt WK: “Als hij chagrijnig is, wordt het meneer Kevin de Bruyne”

Het WK voetbal draaide uit op een sof voor Kevin De Bruyne, maar bij Manchester City heeft de Belgische middenvelder zichzelf in een mum van tijd teruggevonden. De Bruyne schitterde donderdagavond met twee assists tegen Liverpool (3-2) in de League Cup. De Engelse voetbalpers en zijn coach Guardiola reageerden lyrisch.

“Kevin De Bruyne speelde een sensationeel creatieve wedstrijd”, kopt de Daily Mail die Man van de Match De Bruyne beloont met een 8 op 10, het hoogste cijfer van alle spelers op het veld. “Al snel verdreef hij de vrees dat hij uit vorm was na een slecht WK met België. Verzorgde twee geweldige assists en creëerde in totaal vijf kansen met enkele prachtige passes.”

Dezelfde teneur bij de BBC. “Kevin De Bruyne leek een schaduw van zijn normale zelve in Qatar toen België in de groepsfase uit het toernooi werd gekegeld, een teleurstellende vroege exit voor een ploeg die niet voldeed aan de hoge verwachtingen voorafgaand aan het WK. Afgelopen weekend leek De Bruyne nog niet op zijn gemak toen hij rondslenterde op het veld tijdens de vriendschappelijke zege op Girona, ook al scoorde hij. Tegen Liverpool was de 31-jarige echter sensationeel. Hij gaf de voorzet bij de openingsgoal van Erling Haaland en zijn assist aan de tweede paal die Ake de winning goal opleverde was verbluffend. De bal viel net over het hoofd van Nat Phillips maar perfect voor zijn teamgenoot, die amper zestig centimeter achter de Liverpool-speler stond.”

“De Bruyne was werkelijk uitmuntend”, vond ook The Sun. “Hij verkleedde zich als kerstman voor een liefdadigheidsevenement van de club afgelopen week en tegen Liverpool deelde hij cadeautjes uit aan zijn teamgenoten: links, rechts en in het centrum. Wat ging er in vredesnaam mis in Qatar, toen zijn sombere Belgische team in de groepsfase crashte?”

Guardiola: “Om het vuur in zichzelf te vinden, moet hij een beetje chagrijnig zijn”

Ook City-coach Pep Guardiola zag de transformatie van De Bruyne na het WK met plezier gebeuren. “Om het juiste vuur in zichzelf te vinden, moet hij gewoon een beetje chagrijnig of overstuur zijn”, zei de Spaanse trainer na de wedstrijd. “Dan komt er een enorme energie in hem vrij. En als dat gebeurt… wat een speler: zijn looplijnen, zijn rechtervoet, zijn assists, zijn goals. Hij is meer dan een speler. Ik weet dat het niet gemakkelijk is om deze consistentie elke drie dagen te vinden, maar vandaag heeft hij iets in zich dat zegt ‘ik wil vechten’. Als dat gebeurt, is het meneer Kevin de Bruyne. Wat kan ik nog zeggen? De voorbije acht jaar heeft hij alles voor de club gedaan, hij is een absolute legende. Hij zal voor altijd herinnerd worden als een van de beste, beste, beste spelers van deze club.”

Een mening die gedeeld werd door Liverpool-legende en analist Jamie Carragher bij Sky Sports. “Hij lijkt wel op een compleet andere speler dan op het WK. Dit is weer de speler die hoort bij de beste spelers aller tijden in de Premier League. Zijn prestatie vandaag is groots. Hij heeft twee doelpunten voorbereid en voor mijn gevoel domineert hij iedere statistiek.”