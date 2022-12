Zeldzame eindejaarskoopjes bij Tesla (voor snelle beslissers)

In België krijgen snelle beslissers die nog dit jaar een Tesla Model 3 of Model Y laten leveren een oplaadtegoed bij het Tesla-laadpalennetwerk ter waarde van ongeveer 10.000 kilometer. In de praktijk gaat het in ons land om niet meer dan de 20 auto’s die het bedrijf op dit moment in zijn verkooppunten in voorraad heeft staan.

Tesla strooit in de hele wereld met kortingen. In Duitsland krijgen nieuwe klanten naast het oplaadtegoed ook nog een korting van 3.000 euro op een nieuwe Model 3, en 5.000 euro op het Model Y. In de VS verdubbelde het bedrijf haar korting op een Model 3 donderdag van 3.750 dollar naar 7.500 dollar. En ook in China mogen Tesla-klanten al een tijd op kortingen rekenen.

De kortingen leiden tot onrust bij beursanalisten: zij zien het beleid als een teken dat Tesla zijn verkoopdoelen niet of slechts moeilijk haalt. Tesla staat erom bekend dat het zijn auto’s zonder korting verkoopt: de prijs op de website van het merk is ook de prijs die kopers effectief betalen.