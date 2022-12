Oudegem strandt in zestiende finales CEV Cup volley

VC Oudegem is donderdagavond uitgeschakeld in de zestiende finales van de CEV Cup volley voor vrouwenteams. Het team ging voor eigen publiek in Dendermonde in de terugwedstrijd tegen het Spaanse CV Kiele Socuellamos met 2-3 onderuit. De setstanden waren 18-25, 23-25, 29-27, 25-21 en 7-15.