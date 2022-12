KAART. Komende jaren extra laadpunten op komst in Vlaanderen: bekijk hier hoeveel er in jouw gemeente bij komen

Er komen binnen dit en twee jaar nog minimaal 10.789 laadpunten voor elektrische wagens bij langs de Vlaamse wegen. Daarmee zal het aantal laadpunten bijna verdrievoudigen tegenover begin dit jaar en is Vlaanderen goed op weg om de doelstelling voor 2025 te halen. “Maar het werk is daarna niet gedaan.”

Zowat 5.800 publieke laadpunten, verspreid over heel Vlaanderen: dat was eind vorig jaar de situatie. Zelfs met de nog eens 6.000 semi-publieke laadpunten erbij geteld, bijvoorbeeld op de parking van een supermarkt, was er minder dan 1 per vierkante kilometer, en dat met een bevolkingsdichtheid van bijna 500 mensen. Mijlenver van de doelstelling van de Vlaamse overheid om tegen 2025 op 35.000 plaatsen stroom voor elektrische wagens aan te bieden.

Het ziet ernaar uit dat de overheid die doelstelling toch zal halen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) keurde na een projectoproep subsidies goed voor nog eens 10.789 “laadequivalenten”, zoals dat in het jargon heet. In november waren er al 16.000 dankzij een eerdere projectoproep. Van de goedgekeurde dossiers in die ronde komen er de komende maanden ook nog enkele duizenden bij. De cijfers komen uit een antwoord van Peeters op een vraag van Vlaams Parlementslid Stijn Bex (Groen).

“Laden moet op termijn zo evident worden als tanken”, zegt Lydia Peeters. “Om mensen te helpen om versneld over te stappen op een elektrische wagen, is een voldoende aanbod aan laadinfrastructuur onontbeerlijk. Ik ben blij dat er nog meer bedrijven projectvoorstellen hebben ingediend dan vorig jaar. Dat betekent dat de privésector mee de omslag aan het maken is. Bovendien zijn er heel wat projecten bij die focussen op ultrasnel laden.”

Ook in Brussel

Het gaat niet strikt om 10.789 stopcontacten, maar wel om “laadequivalenten”. Die manier van tellen houdt rekening met de snelheid van het laadpunt en met het aantal uren dat het vrij beschikbaar is. Een “trage” lader van 11 kW op de parking van een supermarkt die na de openingsuren zijn poorten sluit, telt maar voor een half, een ultrasnellader van 300 kW telt in zijn eentje dan weer voor 20. De Vlaamse overheid neemt voor de installatie van de bijkomende laadpunten 9,98 miljoen euro op zich – het gaat om maximaal 20 procent van de installatiekost.

Ook in Brussel komen er binnenkort een pak laadpalen bij. De Brusselse regering kondigde vorige week aan dat het de komende maanden 2.800 laadpunten installeert in het kader van ‘electrify.brussels’. De hoofdstad heeft als doel om er tegen 2025 zo’n 22.000 te hebben, maar de teller hangt op dit ogenblik rond de 2.300.

“Best altijd toegankelijk”

Zelfs Touring, dat enkele maanden geleden nog zware kritiek uitte op het achterop hinkende beleid, applaudisseert voor de plannen. “Elke laadpaal die erbij komt is goed, want anders gaan mensen blijven twijfelen en niet overstappen op elektrisch rijden”, zegt woordvoerder Danny Smagghe. “Niet iedereen woont in een alleenstaand huis waar je zelf een laadpaal kan plaatsen.”

Hoeveel laadpunten er in privégarages en op opritten staan, is niet bekend: alleen publieke en semi-publieke oplaadpunten zitten in de officiële cijfers. Touring pleit er wel voor om écht publieke laadpalen voorrang te blijven geven op de semi-publieke, zodat mensen er ook na de openingsuren van winkels en bedrijven terechtkunnen. “Het is goed dat we de doelstelling halen, maar het werk is daarna niet gedaan”, zegt Smagghe nog. “Het aantal moet blijven mee evolueren met de tijd, want er zullen alsmaar meer elektrische wagens bij komen. Je moet mensen vertrouwen geven dat er altijd één ter beschikking is.”

Om van een voldoende aanbod te spreken, gaat de Vlaamse regering uit van 1 “laadequivalent” per tien elektrische wagens – die teller in België rondde in 2022 de kaap van de 70.000.