E19 richting Antwerpen volledig afgesloten in Peutie door zwaar ongeval

Door een ongeval is de E19 ter hoogte van de parking in Peutie volledig afgesloten richting Antwerpen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De hinder zal geruime tijd duren, klinkt het.

De weg is er, vlakbij het parkeerterrein van Peutie, versperd door een verkeersongeval. Daar bij is een vrachtwagen gekanteld. Het zal nog geruime tijd duren voor de weg is vrijgemaakt.

Al het verkeer op de E19 van Brussel naar Antwerpen moet de snelweg verlaten via uitrit 12 Vilvoorde-Luchthavenlaan. Bestuurders worden aangeraden de omleiding te volgen tot oprit 11 Zemst.

Ondanks het late uur staat er een lange file.