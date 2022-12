Geen stunt van Kangoeroes Mechelen tegen Turkse Mersin in Euroleague Women

Geen stunt van Kangoeroes Mechelen in de Euroleague Women. Het Turkse Mersin was tegen de Maneblussers meer dan een maatje te sterk. Chelsea Gray, Olympisch- en wereldkampioen met Team USA en WNBA-kampioen met Las Vegas Ages (MVP van de Finals, red.) leidde Mersin met 28 punten, 5 rebounds en 6 assists naar een afgetekende overwinning.

Geen Jonquel Jones bij het Turkse Mersin die last-minute en omwille van persoonlijke redenen terug naar de Bahama’s was afgereisd. Ondanks de afwezigheid van één van de beste speelsters van de wereld kon Kangoeroes Mechelen niet met een Europese stunt uitpakken. Dat maakt dat de Maneblussers de heenronde met 1 op 7 in poule B afsluiten. Een stek in de kwartfinale is dan ook ver weg. Van de twee poules van acht is de top vier na veertien speeldagen rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinale.

Kangoeroes Mechelen acteerde in de eerste helft nochtans op Europees topniveau, was de evenknie van Mersin en bleef halfweg via een indrukwekkende Ziomara Morrison en Heleen Nauwelaers en na 17-19 en 34-44 enigszins in het spoor van de Turkse dames. In het derde kwart schroefde Mersin het tempo echter op. Chelsea Gray, die in 2016 met Ann Wauters de titel veroverde met LA Sparks, leidde de Turkse dames met Tiffany Hayes en na 53-73 dan ook naar de winst. Belgische basketlegende Ann Wauters, die naast de echtgenote van Chelsea Gray in de tribune zat, woonde de wedstrijd in Willebroek bij.

Kangoeroes Mechelen-CBK Mersin 69-84

Kwarts: 17-19, 17-25, 19-29, 16-11

Kangoeroes Mechelen: Berkani 6, Van Gils 4, Denys 2, Morrison 20, Resimont 6, De Vooght 0, Nauwelaers 9, Bruydoncx 0, Rembiszewska 9, Bertsch 13