Bocholt duikt als leider de winterstop in na makkelijke zege tegen hekkensluiter Atomix

Donderdagavond werden de laatste wedstrijden van de zeventiende speeldag in de BENE-League afgewerkt. Achilles Bocholt haalde zwaar uit op het veld van hekkensluiter Atomix en Aalsmeer kende nauwelijks problemen met Volendam (39-33).

Achilles Bocholt was snel klaar met rode lantaarndrager Atomix. Er waren geen tien minuten nodig om een 1-9-voorsprong bij mekaar te spelen en de 8-22-score aan de rust zegt alles over de krachtsverhoudingen. In de tweede helft werd het verschil tussen de leider en het nog puntenloze Atomix alleen maar groter. Met een veredelde invallersploeg won Bocholt met 18-38-cijfers.

Bocholt gaat de winterstop in met een voorsprong van drie punten op Lions. Aalsmeer volgt als derde op zes punten. Voor de vierde plaats komen Visé, Hurry Up en Pelt nog in aanmerking. Outsiders voor dat laatste ticket voor de halve finales zijn Volendam en Hubo Handbal.

Winst voor de M17

Op de tweede dag van het vierlandentornooi in Lokeren versloeg de Belgische nationale ploeg (M17) Luxemburg met 32-21-cijfers. Vrijdag spelen de Belgen nog tegen Nederland.