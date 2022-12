Wout van Aert kijkt vanavond in Mol Van der Poel en Pidcock in de ogen: “Maar we strijden niet met gelijke wapens”

Opvallend: waar de meeste Jumbo-renners gisteren in de Mixed Zone rechtstaand met de pers spraken, koos Wout van Aert voor een stoel. Hij spaarde zijn benen voor de cross van Mol vandaag. Daar kijkt hij Mathieu van der Poel en Tom Pidcock in de ogen.

“Ik kijk er naar uit”, zegt Van Aert. “Maar ik vrees dat we niet met gelijke wapens strijden. Ik kom uit een teamstage in Spanje, heb woensdag materiaaltesten gedaan in Roubaix en nu heb ik de voorstelling van de ploeg.”

“Ik sta dus niet fris aan de start, maar het voelt goed om opnieuw op de crossfiets te stappen. Hopelijk laat het mij toe om de komende weken een stap vooruit te zetten.”

De Exact Cross in Mol

