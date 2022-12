Ex-‘Blind getrouwd’-deelnemer Damiano Fiore stapt in het huwelijksbootje in Italië

Damiano Fiore, die in 2018 meedeed aan het VTM-programma ‘Blind getrouwd’, gaat opnieuw trouwen, dit keer met zijn vriendin Natalia Anna Dabrowski. Dat kondigde hij aan op Instagram. Afgelopen zomer maakte hij al wereldkundig dat het koppel zich verloofde. De grote dag zal plaatsvinden op 21 juli 2023 in Italië. De locatie is niet toevallig gekozen aangezien Damiano Italiaanse roots heeft.