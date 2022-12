Nu is het officieel: we krijgen geen witte kerst

Jammer maar helaas: de kans dat een sneeuwtapijt ons land bedekt op 25 december, is nagenoeg onbestaande. Volgens het KMI krijgen we een groene (of grijze) kerst met temperaturen rond 10 graden. Van vrieskou is er geen sprake, ook ’s nachts niet. “Op zich mag dit ons niet verwonderen, want een witte kerst is en blijft de uitzondering”, weet weerman Frank Deboosere.

Dikwijls komt de winter pas écht op gang in januari of zelfs februari. De vorige keer dat heel het land al met Kerstmis getrakteerd werd op sneeuw, dateert alweer van 2010. “Toen hadden we een zeer witte kerst, waarbij heel Vlaanderen bedekt was en er in Ukkel 16 centimeter sneeuw lag. Voor sommigen was dat een beetje te veel van het goede. Het was best gevaarlijk op de weg, waardoor heel wat mensen toen, net als ik, niet op hun bestemming zijn geraakt.”

In de eerste helft van december hebben we al even een winters voorsmaakje gekregen. “Maar dat wil niets zeggen over wat er de rest van dit seizoen nog staat te gebeuren”, zegt Deboosere. “Wat we nu al wel zeker weten, is dat de winter sowieso niet voor de deur zal staan tot begin volgend jaar. Maar dat heeft dan ook weer zijn voordelen, denk maar aan onze energierekening.”