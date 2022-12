Stoffel Vandoorne nu al voor de vijfde keer ‘Driver of the Year’

Stoffel Vandoorne mocht donderdagavond de RACB Driver of the Year trofee in ontvangst nemen. Dat de 30-jarige West-Vlaming voor de vijfde keer in zijn carrière de hoogste onderscheiding van de Belgische autofederatie kreeg, mag niet echt een verrassing worden genoemd.

Door zich afgelopen zomer tot wereldkampioen in de Formule E te kronen werd Vandoorne immers de eerste Belgische winnaar van een officiële autosportwereldtitel sinds Jacky Ickx in 1983. Vandoorne begint over enkele weken aan het nieuwe seizoen in de Formule E, waar hij voortaan de kleuren van DS Penske zal verdedigen.

In de eindstand van de Driver of the Year 2022 ging de Rumbekenaar Bertrand Baguette vooraf. Baguette, sinds 2014 in het land van de Rijzende Zon actief, werd in 2022 de eerste Belgische winnaar van het internationaal hoog aangeschreven Japanse GT-kampioenschap. Thierry Neuville, afgelopen seizoen winnaar van twee manches van het wereldkampioenschap rally, werd als derde gerangschikt in de Driver of the Year-uitslag. (gve)