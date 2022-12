Hasselt

Nadat het Stadspark woensdagavond helemaal volzet was, kon donderdag iedereen weer meegenieten van De Warmste Week in Hasselt. Headliner Metejoor had een rendez-vous met ruim 7.000 fans. En werkelijk iedereen zong mee, waardoor het gezellig druk was tussen de paraplu’s.