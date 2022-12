Daar is het koningskoppel weer: Kevin De Bruyne en Erling Haaland slaan al na tien minuten toe in topper tegen Liverpool

© Action Images via Reuters

Tien minuten heeft het geduurd vooraleer Erling Haaland zijn eerste doelpunt na de WK-break maakte. De Noorse wereldspits van Manchester City scoorde donderdagavond in de vierde ronde van de League Cup tegen Liverpool het openingsdoelpunt op aangeven van… Kevin De Bruyne.

Zowel Manchester City als Liverpool begon met een sterk elftal aan de eerste officiële wedstrijd na de WK-break. Maar City kwam tijdens de openingsfase veel beter voor de dag. Na enkele minuten had Cole Palmer al moeten scoren op aangeven van Haaland, maar het Engelse toptalent miste zijn schot volledig.

Na tien minuten was het dan toch prijs: Haaland scoorde op assist van Kevin De Bruyne. De voorzet vanaf de linkerkant was perfect, Haaland kwam uitstekend voor zijn man en duwde binnen. Een typische De Bruyne-Haaland-goal dus. Voor De Bruyne al zijn veertiende assist van het seizoen, voor Haaland zijn 24ste (!) goal.

Liverpool moest reageren en dat deed het ook vrij snel. In minuut 20 bracht Fabio Carvalho The Reds al langszij. De 20-jarige Portugees scoorde zijn derde doelpunt voor de hoofdmacht van Liverpool op aangeven van ervaren rot James Milner en alles was te herdoen.

