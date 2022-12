Vooruit-schepen Marc Schepers zal voortaan beslissingen over belangrijke dossiers moeten bespreken met zijn collega’s. Daar zijn onlangs nieuwe afspraken over gemaakt. — © Sven Dillen

Hasselt

Marc Schepers, Vooruit-schepen in Hasselt, is onder een soort van curatele geplaatst door zijn fractie. Zelf ontkent de schepen dat en heeft hij het over “het aanscherpen van interne communicatie”.