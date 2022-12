Hugo zet dan toch kerstboom, met Nicole in zijn hart: “Ik weet dat je hier bij me bent”

Hugo Sigal was niet van plan een kerstboom te zetten dit jaar. Het verlies van zijn Nicole, die op 4 november overleed, was nog te recent. Hij liet zich alsnog overhalen en versierde deze week dan toch nog een kerstboom is de woonkamer. Met rustige en sfeervolle kerstmuziek op de achtergrond.

“I’ll be home for Christmas’ klonk het en voor Hugo was Nicole er thuis bij. Na het plaatsen van de boom stond hij even te mijmeren, met een foto van Nicole in de armen. “Ik weet dat je hier bij me bent, ook al is alles nu zo anders zonder jou”, waren zijn woorden voor zijn geliefde vrouw, met wie hij 52 jaar onafscheidelijk was.

Voor de massa mensen die de voorbije weken liet blijken Nicole en Hugo in het hart te dragen, heeft hij een aparte boodschap. “We wensen jullie van harte warme en liefdevolle kerstdagen toe. Believe in the beauty of your dreams”.

Een boodschap die hij als vanzelfsprekend ondertekende met ‘Nicole en Hugo’, want dat zal hij altijd blijven doen.

