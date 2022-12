Kamer zet licht op groen voor begroting en hervorming auteursrecht

De Kamer keurt de begroting voor het volgende jaar traditioneel goed tijdens de laatste plenaire vergadering voor het kerstreces. Dit jaar had dat echter heel wat voeten in de aarde: in november moest staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) ontslag nemen nadat ze wel de btw-verlaging op gas en elektriciteit, maar niet de accijnsverhoging die de maatregel moet compenseren had opgenomen in de begroting, waardoor het tekort hoger uitkwam dan wat premier Alexander De Croo in oktober tijdens zijn beleidsverklaring had voorgespiegeld.

Wat volgde was een wekenlange discussie over de budgetneutraliteit van de btw-verlaging, zowel tussen oppositie en meerderheid als tussen de Vivaldi-partijen onderling. Inhoudelijk was er vanuit de oppositie felle kritiek op het begrotingstekort, dat oploopt tot 5,9 procent van het bruto binnenlands product, waarmee België onderaan het Europees peloton bengelt. En cours de route vroegen oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA het ontslag van De Croo.

Zo ver kwam het uiteindelijk niet: de begroting voor volgend jaar kreeg donderdag toch de steun van de meerderheidspartijen in de Kamer. Aan de stemming ging een marathondebat in het parlement vooraf, dat dinsdag rond 12 uur begon en pas ongeveer 24 uur later ten einde was.

De nieuwe staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open VLD) verdedigde er de begroting. Ze noemde de kritiek van de afgelopen weken “een saga” en verweet de oppositie stemmingmakerij.