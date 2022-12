Stewardess reageert furieus op passagier die vliegtuigpersoneel brutaal behandelt: “Mijn crew huilt door jou”

Een vlucht van Istanboel naar Delhi is vorige week ontsierd door een heftige ruzie tussen een passagier en een stewardess. De dame probeerde aanvankelijk op kordate wijze een man de les te spellen nadat die klaagde over de maaltijdopties in het vliegtuig. Toen bleek dat de passagier zich luidruchtig bleef verzetten, reageerde de stewardess furieus: “Ik ben een werknemer, niet uw meid.”

Het incident gebeurde vrijdag op een vlucht van de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo. “Mijn crew is aan het huilen door u”, zei de stewardess tegen de passagier. Volgens IndiGo zou de man hebben gevraagd om een broodje en ging de crew checken of er beschikbaar waren. Nadien begon hij te roepen, wat een collega van de stewardess in tranen deed uitbarsten. “Het spijt me zeer meneer, maar je kan niet op deze manier spreken met onze crew”, aldus de vrouw, die kort nadien in woede uitbarstte.

Op sociale media klinken gemengde reacties op de beelden. Waar sommigen haar boosheid kunnen begrijpen, staan anderen er kritischer tegenover. “Ze had haar emoties moeten bedwingen en de situatie onder controle krijgen zonder tegen de passagier te schreeuwen, ook al was die onhandelbaar”, klinkt het onder meer. De luchtvaartmaatschappij onderzoekt momenteel het incident.

(kmlo)