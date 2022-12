Romelu Lukaku weet weer wat scoren is: Rode Duivel krikt vertrouwen op in oefenmatch met Inter

Romelu Lukaku (29) lijkt stilaan weer helemaal fit. De Rode Duivel traint, speelt én scoort nu ook opnieuw bij Inter. Hij deed dat donderdagavond in een oefenwedstrijd tegen de Italiaanse tweedeklasser Reggina.

Het WK van Romelu Lukaku was één grote ontgoocheling. Wegens blessureleed kwam hij niet verder dan een invalbeurt van negen minuten tegen Marokko en een helft tegen Kroatië. Lukaku had België naar de volgende ronde kunnen trappen, maar zijn doelpogingen wilden er maar niet in.

Lukaku draaide de knop om en ging na het WK snel weer aan de slag bij zijn club. Donderdag mocht hij 90 minuten spelen in een oefenwedstrijd tegen Reggina. Inter won met 0-2, Lukaku zorgde in minuut 87 voor het tweede doelpunt.

Bekijk hier zijn goal:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op 29 december speelt Inter nog een oefenwedstrijd tegen Sassuolo. En op 4 januari staat de competitietopper tegen Napoli al op het programma. Lukaku doet er alles aan om topfit te zijn voor die wedstrijd.