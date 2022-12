Jager die metaaldetectorist doodschoot drukt zijn spijt uit

De jager die een metaaldetectorist doodschoot in een veld in Rutten bij Tongeren drukt zijn spijt uit naar de familie van het slachtoffer. Hij zegt dat het om een spijtig ongeval gaat en dat hij nooit de intentie had om iemand te doden. Zijn advocaat Philip Daeninck wil daarom dat de betichting van het misdrijf aangepast wordt van doodslag naar een onopzettelijk misdrijf.