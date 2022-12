In Minneapolis werd het donderdag zelfs overdag niet warmer dan min negentien graden. — © AP

Verenigde Staten

De Verenigde Staten zetten zich schrap voor de koudste kerst in ruim veertig jaar. In Minot (North-Dakota), de woonplaats van de Limburgse Nathasja Mussche, zakte de gevoelstemperatuur donderdagochtend tot min vijftig. “Levensgevaarlijk”, waarschuwt het nationale weerbureau van de VS.