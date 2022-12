Wie wint ‘The Voice van Vlaanderen’: de vijf finalisten gewikt en gewogen

Nog één keer geven Yente, Johan, Evert, Wesley en Louise het beste van zichzelf in de finale van ‘The Voice van Vlaanderen’. Met een nieuw solo nummer én het groepsnummer ‘Last Christmas’ in de versie van Miley Cyrus. De drie topfinalisten – gekozen door het publiek – mogen daarna nog een zelfgekozen nummer brengen uit hun voorbije parcours in de wedstrijd, en dan weten we wie een single mag opnemen en met de 25.000 euro naar huis gaat. We wikken en wegen al even de finalisten.