Tiesj Benoot voelt zich na nekwervelbreuk stilaan weer de oude: “Maar met tijdritfiets reed ik nog niet”

Tiesj Benoot kwam hard ten val op trainingsstage in augustus en brak daarbij een nekwervel. Zijn seizoen was vroegtijdig voorbij. “Het draait goed, ik kon alle trainingen goed afwerken op trainingsstage, tegen het openingsweekend ben ik zeker koersklaar”, stelt de Gentenaar donderdag op de teampresentatie van Jumbo-Visma in Amsterdam.

Begin augustus knalde Benoot tegen een wagen. Hij moest zes weken lang een nekbrace dragen, maar voelt zich nu stilaan weer de oude. “Ik ben nog niet 100%. Ik reed nog niet met de tijdritfiets omdat zoiets te belastend is en mijn nek is nog wat stijf na een lange training. Maar ik kon alles afwerken op trainingsstage. Ik verwacht tegen het openingsweekend opnieuw helemaal in orde te zijn.”

De renner start zijn seizoen in eigen stad, in Omloop Het Nieuwsblad waar Wout van Aert niet van de partij is en hij zijn eigen kans kan gaan. “Mijn rol zal komend seizoen niet verschillen van afgelopen jaar. Ik zal een vrije rol krijgen in bepaalde koersen en in andere moeten werken voor de ploeg. Het was een aanpak die ook dit jaar heeft geloond.” Benoot werd in 2022 onder meer tweede in Dwars door Vlaanderen, derde in de Amstel Gold Race en derde in de Clasica San Sebastian.

© BELGA

Benoot roemt de sterkte van zijn ploeg. “We hebben een heel sterke klassieke kern met Wout (Van Aert), Christophe Laporte, Dylan van Baarle komt er ook nog bij. Nathan Van Hooydonck is ook heel sterk. We zijn met vijf heel goede renners voor die klassiekers. Het is niet omdat we Wout in de ploeg hebben, dat hij de enige is die kan winnen. Ik verander niet van filosofie. Vorig jaar stelde ik al dat ik met Wout in de ploeg meer kans heb om te winnen, ook dit jaar sta ik daar nog achter. Ik kan op bepaalde momenten voluit gaan, alles geven. En als het dan niet lukt, dan weet je dat je Wout achter de hand hebt of andere renners van de ploeg.”