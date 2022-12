Europarlementslid Eva Kaili blijft in de cel in Qatargate

Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, blijft aangehouden in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. De Brusselse raadkamer heeft haar aanhouding met een maand verlengd, meldt het federaal parket donderdagavond. De advocaten van Kaili hadden voor de raadkamer gepleit om haar voorlopige hechtenis te laten uitzitten onder elektronisch toezicht, maar die ging daar niet op in.

Kaili werd op 9 december opgepakt, nadat eerder diezelfde dag haar vader was opgepakt met een aanzienlijke geldsom, en ook haar partner Francescio Giorgi van zijn vrijheid werd beroofd. De arrestaties kaderden in een onderzoek van het federaal parket naar pogingen van Qatar om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, door aan mensen met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Ook Marokko wordt in het onderzoek genoemd, met mogelijke corruptie door zijn inlichtingendienst DGED en de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun.

In dat onderzoek werden op 9 december zestien huiszoekingen verricht in Elsene, Schaarbeek, Kraainem, Vorst en Brussel, en werden zes personen opgepakt. Naast Eva Kaili, haar vader en haar partner, ging het om het Italiaanse voormalige Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, en vakbondsman Luca Visentini.

1,5 miljoen euro in beslag genomen

Speurders van de federale gerechtelijke politie namen bij die huiszoekingen en arrestaties 1,5 miljoen euro in beslag. In Panzeri’s woning werd 700.000 euro cash in beslag genomen, terwijl de vader van Eva Kaili, die met zijn echtgenote in Brussel verbleef, aan zijn hotel werd opgepakt met een koffer vol bankbiljetten ter waarde van zowat 600.000 euro. Later die dag kon ook Eva Kaili opgepakt worden en volgde een huiszoeking in haar woning. Kaili zou om en bij de 150.000 euro in haar bezit gehad hebben.

Panzeri, Giorgi, Kaili en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst, terwijl Visentini en Kaili’s vader werden vrijgelaten. De Brusselse raadkamer besliste vorige week woensdag om Figa-Talamanca onder elektronisch toezicht te plaatsen, en Panzeri en Giorgi in de cel te houden.

“In het kader van een grootschalig onderzoek van het federaal parket en de federale politie naar vermeende criminele organisatie, corruptie en witwassen, is donderdagochtend een persoon voor de raadkamer verschenen”, klinkt het in een persbericht van het parket. “De raadkamer heeft deze namiddag in haar beschikking voorlopige hechtenis verlengd met een maand. Indien de betrokkene binnen de 24 uur tegen deze beslissing beroep aantekent, zal zij binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling bij het hof van beroep in Brussel verschijnen. In het belang van het onderzoek wordt voorlopig geen verdere informatie gegeven.”