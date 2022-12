Nog steeds geen 9-darter op dit WK: ook ‘Aubergenius’ faalt op de laatste pijl

Het WK darts is in volle gang. We zagen al enkele hoogstaande partijen en straffe finishes, maar er werd de dartsfans in ‘Ally Pally’ nog geen 9-darter gegund. Ook Dirk van Duijvenbode kwam dichtbij, maar hij miste op de dubbel 12.

Van Duijvenbode kende een lastige partij tegen Sedlacek, maar in de laatste set bracht hij het publiek wel in vervoering. Over twee legs heen gooide de Nederlander drie 180’s op een rij. Die twee laatsten zorgden er ook voor dat Van Duijvenbode op weg was naar een 9-darter, iets wat we op dit WK nog niet zagen. ‘Ally Pally’ zette zich schrap voor een uitbarsting en zag ‘Aubergenius’ ook zijn 7e en 8e pijl perfect wegzetten in de triple 20 en triple 19, maar het mocht opnieuw niet zijn. De laatste pijl strandde net naast de dubbel 12, met een kleine woede-uitbarsting van Van Duijvenbode tot gevolg. De Nederlander kreeg wel nog een sportieve handshake van Sedlacek.

Ook enkele dagen geleden kwam het bijna tot een 9-darter, eentje die misschien nog straffer was geweest. Lewy Williams, woensdag uitgeschakeld door Van Gerwen, leek zijn partij in de eerste ronde tegen Zonneveld te gaan beslissen met een perfect spelletje, maar ook hij zag de laatste pijl niet in de felbegeerde triple 12 belanden.

Vorig jaar werden er drie 9-darters gegooid op het WK. Willie Borland, Darius Labanauskas en Gerwyn Price waren de gelukkigen.

