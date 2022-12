Vaccinatiecentrum Maasland in Dilsen-Stokkem. — © Dick Demey

Hasselt

Na twee jaar loopt de vaccinatiecampagne ten einde, en de meeste Limburgse vaccinatiecentra sluiten af met een overschot aan budget. In Genk is er 500.000 euro over, bij Vaccinatiecentrum Maasland zelfs 1,6 miljoen euro. Geld dat terug naar Vlaanderen en de gemeenten gaat.