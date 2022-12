‘Avatar’ 3 en 4 al ingeblikt (en dat heeft een reden)

Regisseur James Cameron zegt dat hij de opnames zo veel mogelijk in een ruk wou maken, om te vermijden dat hij te maken zou krijgen met het probleem dat zich voordeed op de set van Stranger Things. “We hebben op de set van Avatar heel wat jonge mensen die meedoen”, zegt Cameron. “Het is belangrijk voor het verhaal dat die mensen in de volgende delen niet ineens jaren ouder lijken. Ik wou echt dat de kinderen in alle delen er ook echt als kinderen uitzien.” Cameron had al opgemerkt dat de makers van de hitserie Stranger Things zich in de problemen hadden gewerkt door de opnames te verspreiden over meerdere jaren. “Ineens zie je jonge personages die een groeispurt hebben gehad. Iemand die 12 jaar was toen ze die kozen voor een rol is nu al 18. Personages die op een middelbare school zouden moeten zitten zien eruit alsof ze 27 jaar zijn.”

Drie vervolgfilms

Dat Avatar: The Way of Water geen eindpunt zou worden is al jaren duidelijk. Door het eindeloze lange productieproces moet regisseur James Cameron sowieso er nog heel wat filmdelen uitpersen om alle kosten terug te verdienen. Er staan maar liefst drie vervolgfilms op de planning, die zijn voorzien voor 2024, 2026 en 2028.