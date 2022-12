Presentatrice Kawtar Ehlalouch stapt uit ‘De Warmste Week’ na overlijden in de familie

Wegens een overlijden in haar familie zal Kawtar Ehlalouch niet langer ‘De Warmste Week’ presenteren. Dat is donderdagnamiddag bekendgemaakt tijdens de liveshow.

“Onze superlieve collega Kawtar heeft vandaag geen gemakkelijke dag. Ze heeft te horen gekregen dat iemand in haar familie overleden is”, zei Sander Gillis rond half vijf op antenne. “Niet meer dan logisch dat ze even de tijd neemt om bij haar familie te zijn. Lieve Kawtar, neem alle tijd die je wil. We zijn hier met drie. We lossen het op.”

Dit jaar zouden vier in plaats van drie radiostemmen ‘De Warmste Week’ presenteren. De keuze viel op StuBru-stemmen Fien Germijns (27) en Eva De Roo (34) en hun MNM-collega’s Sander Gillis (30) en Kawtar Ehlalouch (25) om zes dagen lang non-stop radio te maken op Studio Brussel, MNM en VRT MAX vanuit Het Warmste Huis in Hasselt. Na het vertrek van Kawtar Ehlalouch zullen Fien Germijns, Eva De Roo en Sander Gillis vanaf nu elk om beurt presenteren. (nco)