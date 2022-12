Laatste stukje erfgoed Ford Genk klaar voor de sloop: “Historisch moment”

Acht jaar geleden maakte Ford definitief een einde aan de productie in Genk. De hele provincie was in diepe rouw na het verlies van haar grootste werkgever. Maar in plaats van te treuren, rechtte Limburg de rug. De 134 hectare grote terreinen werden opnieuw bouwrijp gemaakt en Vlaanderen faciliteerde er de infrastructuur die noodzakelijk is voor de verbinding van bedrijven via waterweg, spoor- en wegennet.

Onder meer de Group Machiels werkt er aan de uitbouw van Genk Green Logistics, een duurzaam distributiecentrum met acht hallen van in totaal 250.000 m². Ook het transportbedrijf Essers nam een ruim gebied in waar ze haar logistieke activiteiten verder kan uitbreiden. “De aanleg van het openbaar domein zit volledig op schema”, zegt Toon Vandeurzen, schepen van Economie. “De recuperatie van de spanten van de productiehallen van Ford Genk is zo goed als klaar.”

Historisch moment

Op wat bergen puin na is er nog maar één gebouw dat momenteel getuigt van het bestaan van Ford Genk. Dat is het voormalige opleidingscentrum Limtec. Daar werden zowel medewerkers van Ford als die van buiten de fabriek bijgeschoold op het vlak van automatisering. Voor de aankondiging van de sluiting had het bedrijf immers nood aan geschoolde techniekers.

Inmiddels is er een sloopvergunning aangevraagd om ook dat gebouw met de grond gelijk te maken en plaats te ruimen voor de verdere ontwikkeling van de industriezone. “Het is inderdaad een historisch moment”, gaat Vandeurzen verder. “Maar het is wel toonaangevend voor de snelheid waarmee het terrein een nieuwe invulling krijgt.”

Nieuwe banen

Vandeurzen laat ook weten dat voor Essers inmiddels ook hal 14 en 15 gebouwd en in gebruik genomen zijn. “Tegen 2025 zouden er 570 mensen voltijds tewerkgesteld worden”, gaat de schepen verder. “Bij Genk Green Logistics, dat nog in verdere uitbouw is, werken momenteel zo’n 300 mensen. Verwacht wordt dat er daar tegen 2030 tussen de 650 en de 1.150 mensen voltijds tewerkgesteld zullen zijn. Van de Port of Limburg is de kade klaar, het terrein moet nog aangelegd worden. Activiteiten zijn daar nog niet opgestart. En dan is er nog zone A van 4,5 hectare. Dat deel wordt komend jaar van Vlaanderen gekocht door zowel de stad Genk (20 procent) als de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (80 procent).”

De vergunning voor de sloop van Limtech is aangevraagd door MG Projects Belgium in opdracht van Genk Green Logistics. Verwacht wordt dat de werkzaamheden voor de afbraak van het gebouw begin komend jaar ingezet kunnen worden. Limtec bestaat nog steeds als opleidingscentrum in het wetenschapspark in Diepenbeek.