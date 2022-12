Bob Dylan krijgt gastrol aangeboden in soap

De makers van de Britse soap Coronation Street hebben aan muzieklegende Bob Dylan laten weten dat hij altijd welkom is om een gastrolletje te vertolken. Niet zo lang geleden had de zanger openlijk gezegd een grote fan te zijn van de serie die inmiddels 62 jaar bestaat.

Iain MacLeod, de producer van de serie, zegt het heel bizar te vinden dat iemand zoals Bob Dylan ook gewoon toegeeft als guilty pleasure naar een soap te kijken. En dat nieuwtje willen ze niet zomaar laten passeren. “Misschien kunnen we hem tijdens een karaoke-avond als mysterieuze zanger opvoeren die dan een liedje komt zingen”, zegt de producent over de mogelijke cameo van Dylan. “Dat zou fantastisch zijn.”

Dylan deed de uitspraken in The Wall Street Journal, en voegde er in één klap aan toe dat hij beseft dat het zeker geen modieus antwoord is. “Ik weet dat het ouderwets klinkt, maar kijken naar zulke series maakt me rustig”, aldus de 81-jarige Amerikaan.

Coronation Street bestaat al sinds 1960. Elke aflevering heeft momenteel een zestal miljoen kijkers in het Verenigd Koninkrijk. Bij ons is de serie, uitgezonderd een kort intermezzo op Vitaya, al sinds 1975 niet meer op het scherm.