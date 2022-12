Onze tv-tips: oorlogsgebied, toekomstige musicalsterren en live muziek

Op zoek naar …

NPO1, vr, 20.35u

Een talentenjacht, maar niet zoals Idool of The Voice. Dit is immers een show waarin men op zoek gaat naar twee hoofdrolspelers voor de musical Grease. In zeven afleveringen moet uitgemaakt worden wie de twee voornaamste rollen, die van Danny en Sandy, gaan spelen. Wie treedt er in de voetsporen van hun illustere voorgangers John Travolta en Olivia Newton John?

Night of the Proms 2022

Een, vr om 23.40u

Ten onrechte laat op de avond, want ook de meest recente editie van Night of the Proms herbergde een pak hits van vroeger en nu. Klassieke melodieën en popevergreens passeren de revue in het Sportpaleis met op de gastenlijst Bart Peeters, Metejoor, Axelle Red, Amy McDonald, John Miles Jr, Nik Kershaw en Kool & the Gang. Ze geven het beste van zichzelf met het Antwerp Philharmonic Orchestra.

Dunkirk

Play4, vr, 20u

Het verhaal van de evacuatie van geallieerde troepen uit Duinkerke in 1940. Tijdens de Slag om Frankrijk werden Belgische, Britse en Franse soldaten door het Duitse leger vastgehouden op het strand en in de haven. De onzichtbare vijand, de juiste cameravoering (we zien niet het totaalbeeld, enkel het personage) en de stuwende score van Hans Zimmer maken van Dunkirk een perfecte adrenalinefilm. (tove)