Nick McGlynn sluit 2022 met Leuven Bears af bij Circus Brussels: “De coach heeft me dit seizoen al enkele keren terecht wakkergeschud”

Nick McGlynn. “Na de laatste weken is het best dat we een beetje nederig zijn.” — © Vel

Voor zijn laatste opdracht van 2022 gaat Leuven Bears vrijdagavond op bezoek bij Circus Brussels. Nick McGlynn kan zich helemaal focussen op die opdracht, want voor de rest wordt een best eenzame kerst voor de 26-jarige Amerikaan. Zo krijgt hij dit jaar niet de kans om zijn familie te zien voor de traditionele kalkoen. “Maar wees gerust, ik ga me zeker niet opsluiten in mijn huis, hoor. Ik heb genoeg andere interesses.”

Nick, het verhaal gaat dat jij hier op Zaventem landde met enkel een sporttas en een gitaar. Gezien jouw onafscheidelijke vetkuif kan jij zo het podium op met een rockabillyband.

Nick McGlynn: (lacht) “Geef mij toch maar het parket. Daar voel ik me meer in mijn sas.”

Wat is voor jou het verschil met vorig seizoen, toen jullie zich kwalificeerden voor Elite Gold?

“Goh. Moeilijk te beantwoorden. Vorig seizoen stonden na de voorbereiding bepaalde zaken meteen op punt, zelfs al moest Kevaughn Allen ook toen even terugkomen van een blessure. Dit seizoen was de uitval veel groter met de onbeschikbaarheden van Thibault Vanderhaegen, Wouter Willems en Brevin Pritzl. Je had dan ook nog eens spelverdeler Zan Kosic en Jordan Skipper-Brown die ons verlieten, plus het opnieuw inpassen van Josh Heath en Mo Kherrazi. Het was als een brik fruitsap waarmee voortdurend werd geschud, waardoor de pulp nooit eens kon neerdwarrelen. (lacht) Het mag dan ook geen verbazing wekken dat de automatismen er vorig jaar een stuk sneller waren.”

Vorig jaar scoorde je als center in de voorbereiding met de ogen dicht. Dit jaar kwam je wat langzamer op dreef. Mogen we dat zo stellen?

“Jazeker. Ik voelde me bij momenten ook veel meer een diesel dan vorig seizoen. Coach Casteels heeft me ook enkele keren wakkergeschud, hoor. Terecht. Mijn positiespel kon bij momenten beter, dan denk ik bijvoorbeeld aan de partij tegen Limburg. Soms zie je van aan de kant makkelijker wat er beter kan. Of dat nu van teammaats of van de coach zelf komt. Bijsturing, daar stel je je altijd voor open.”

Heeft het vertrek van Jordan Skipper-Brown jou met een soort leegte opgezadeld?

“Kijk, een vertrek middenin het seizoen van een ploegmaat met wie het klikt, is nooit leuk. Maar helaas hoort zoiets ook bij de profsport. Ik hoop oprecht dat Jordan snel weer ergens aan de slag kan, daar heeft hij alleszins de kwaliteiten voor. Hij is een begenadigd speler. Alleen is het nergens goed om je in een persoonlijke strijd met de coach te begeven. Dat kan je toch nooit winnen.”

Waar zie jij Leuven Bears dit seizoen eindigen?

“Van mij zal je geen grootspraak horen. Zeker niet na wat ons in de beker overkwam op bezoek bij Antwerp Giants. We werden er echt van het kastje naar de muur gespeeld. Man, wat voelde ik me rot na die schabouwelijke prestatie. Als klap op de vuurpijl verloren we de week erna ook tegen hen in de competitie. Dat maakte één zege in vier wedstrijden tegen de Giants. Daarom is het best dat we nu nederig zijn, we hoeven het niet van de daken te schreeuwen dat we Elite Gold willen spelen. In dat opzicht vormt Brussels zo vlak voor de kerst de perfecte lakmoesproef.”

Wat voor kerst wordt het voor jou persoonlijk?

“Een eenzame. Daarmee bedoel ik: ik zal mijn familie en geliefden deze kerst niet zien. Maar intussen ken ik de stad Leuven op mijn duim, hoor. En geloof me, ik ben niet het type dat op een eiland leeft. (lacht) Ik heb ook buiten het basketbal tal van gezonde interesses die er mee voor zorgen dat ik hier een zekere gemoedsrust vind. Gelukkig telt de club enkele warme figuren, zoals pr-manager Yoline Hulens, die zich over jongens zoals ik ontfermen. Ik had het slechter kunnen treffen.” (knipoogt)