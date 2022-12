Anderlecht kent straffen na gestaakte Clasico: Brusselse derby tegen Union en topper op Club Brugge zonder fans

Anderlecht moet de thuiswedstrijd tegen Union op zondag 8 januari achter gesloten deuren spelen, een week later mogen er geen paars-witte fans aanwezig zijn voor de topper op het veld van Club Brugge (zondag 15 januari). En RSCA krijgt ook nog een voorwaardelijke straf van één bijkomende wedstrijd achter gesloten deuren.

Bovenstaande sancties krijgt RSCA voor wat er zich tíjdens de wedstrijd afspeelde. Uiteraard verliest paars-wit de wedstrijd op Standard van zondag 23 oktober met 5-0. De Clasico werd al na een uur afgefloten bij een 3-1-voorsprong voor Standard. Meteen na de derde goal begonnen gefrustreerde Anderlecht-fans zitjes en vuurwerk op het veld te gooien en werd de wedstrijd onderbroken. Na een kwartier werd de wedstrijd hervat, maar opnieuw gooiden fans vuurpijlen op het veld en dus besliste scheidsrechter Bram Van Driessche om de wedstrijd definitief te staken.

Anderlecht bestudeert of het nog in beroep gaat bij het BAS tegen deze veroordeling. De derby tegen Union zonder publiek is vooral een streep door de financiële rekening: de inkomsten van zo n match – ticketing, catering,… – worden geraamd tussen de 700.000 en 1 miljoen euro.

Ook voorwaardelijke straf voor beide clubs

Ook na de wedstrijd bleef het onrustig in en rond Sclessin. Niet alleen die van Anderlecht, maar ook de Standard-supporters lieten zich van hun kleinste kant zien en gingen aan het bezoekersvak de confrontatie aan. Er werden onder meer voetzoekers over en weer gegooid. Daarom krijgen beide clubs een voorwaardelijke straf van één thuiswedstrijd achter gesloten deuren. Voor Anderlecht zijn er dat dus twee effectief (één thuis, één op verplaatsing) en twee (thuis) voorwaardelijk.